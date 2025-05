- Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego częściej przewidują kobiety (43 proc. vs. 38 proc.), natomiast Karola Nawrockiego – mężczyźni (38 proc. vs. 26 proc.). Osoby w wieku 35–49 lat najczęściej wskazują na Karola Nawrockiego (42 proc.), natomiast zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego najczęściej przewidują osoby powyżej 50. roku życia (48 proc.). Osoby zarabiające najwięcej (powyżej 7000 zł) najczęściej (54 proc.) przewidują zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego). Przekonanie o wygranej Karola Nawrockiego jest częstsze wśród mieszkańców większych (ale nie największych) miast (200-499 tyś. Mieszkańców) – 36 proc. oraz ze wsi – 34 proc.. Rafała Trzaskowskiego zaś częściej wskazywały osoby pochodzące z małych miast (do 20 tys. mieszkańców) – 51 proc. oraz największych aglomeracji – 47 proc. - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. Wśród najmłodszych wyborców (18-24 lat) nieco więcej (34,5 proc. wobec 32,2 proc.) spodziewa się wygranej Karola Nawrockiego.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 maja 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.