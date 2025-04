Minister obrony narodowej poruszył też temat przyszłości Ukrainy. - Jaki byłby scenariusz najgorszy dla Polski? To, że Ukraina oddala się od Europy, kieruje się w stronę Wschodu - powiedział. - Ja nie chciałbym, żeby ani w najbliższych wyborach, ani w następnych na Ukrainie wygrał jakikolwiek prorosyjski polityk, bo co to oznacza? Że mamy najsilniejszą armię w Europie, która jest pod dowództwem tych, którzy patrzą nie w stronę Europy, ale w stronę Moskwy - dodał.

- To jest najgorszy scenariusz i do niego nie wolno dopuścić - ocenił szef MON. Zaznaczył, że teraz taki scenariusz jest „bardzo odległy”. - Wydaje się, że nie ma takiej perspektywy na Ukrainie, ale po pomarańczowej rewolucji kilka lat później był prezydent, który związał się i w momencie zagrożenia wrócił do Rosji, więc to nie jest nierealny scenariusz - mówił. - Uważam, że wszystkie działania, które podejmujemy, powinny być przeciwko takiemu scenariuszowi, bo on jest śmiertelnym zagrożeniem - powiedział Kosiniak-Kamysz.