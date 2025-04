Z kaplicy Domu Świętej Marty informację o śmierci papieża Franciszka przekazał w Poniedziałek Wielkanocny kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Kevin Farrell. - Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. O godzinie 7:35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do Domu Ojca - oświadczył.

Informacja o śmierci papieża została podana do publicznej wiadomości ok. godz. 10:00 w poniedziałek 21 kwietnia. Tuż po tym z całego świata do Watykanu zaczęły napływać kondolencje oraz reakcje przywódców państw i polityków. W Hiszpanii ogłoszono trzydniową żałobę narodową.

Papież Franciszek nie żyje. Wołodymyr Zełenski składa kondolencje

Na śmierć Franciszka zareagowali także Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, przywódcy państw, które toczą ze sobą wojnę rozpoczętą inwazją Rosji na Ukrainę z lutego 2022 r. Zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, większość wiernych stanowią wyznawcy prawosławia.

„Miliony ludzi na świecie smucą się z powodu tragicznej wieści o odejściu Papieża Franciszka. Jego życie było poświęcone Bogu, ludziom i Kościołowi” - oświadczył prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Jego słowa zostały podane w kilku językach, w tym po polsku.