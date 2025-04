– Świetny pomysł, kolejne 100 konkretów na 100 dni. Tusk mógł się wykazać. PiS zniszczył polską firmę Ursus, która zbankrutowała, a syndyk sprzedawał w marcu firmę zniszczoną przez polski rząd. Ursusa kupił ukraiński kapitał, który będzie robił tam drony i małe ciągniki do pracy w Ukrainie. Dlaczego rząd Tuska nie chciał pomóc narodowej marce wtedy? Bo nie było kampanii wyborczej. W marcu ubiegłego roku nie była potrzebna repolonizacja – pyta retorycznie Marek Sawicki, poseł PSL, były minister rolnictwa w rządzie PO–PSL.

Polityk Trzeciej Drogi przypomina również, że w sprawie deregulacji premier wcześniej blokował cały pakiet 200 ustaw, a dopiero w kampanii prezydenckiej premierowi potrzebna jest deregulacja i Rafał Brzoska.

– Pomysły Tuska to kopia programu PiS – mówi nam krótko Tobiasz Bocheński z PiS.

Repolonizacja jak 100 konkretów KO na pierwsze 100 dni rządów Tuska?

Premier chce inwestować w polskie firmy. Zapowiedział, że raporty o inwestycjach spółek Skarbu Państwa będą zawierały informacje o preferowaniu polskiego kapitału. 53 mld zł z inwestycji w pierwszą elektrownię jądrową ma trafić do polskich przedsiębiorstw, co ma wspierać lokalny biznes. – Cała Europa stawia na swój kapitał. To krok w dobrym kierunku. Polska musi się wzmacniać i wzmacniać partnerów w UE, stawiając na kapitał zagraniczny naszych sojuszników unijnych. Dobrze byłoby też, gdyby big techy działające w Polsce płaciły podatki w Polsce – ocenia inicjatywę Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. Na pytanie, na ile wiarygodny jest premier i koalicja rządowa, szafując hasłem „repolonizacja”, Czarzasty powiedział: – Mamy prawo do zmiany poglądów, bo świat się zmienił. Globalne ruchy tektoniczne, które rozpoczęły się w USA za prezydentury Donalda Trumpa, wymagają zmiany retoryki.

Opozycja jednak nie wierzy w przebudzenie władzy. – Rząd PO istnieje od ponad roku i jak do tego momentu nie zaczęli wdrażać deklarowanych przez premiera haseł. Trudno uwierzyć, że nagle zaczną to robić. Niemniej jednak dobrze, że hasła patriotyzmu gospodarczego, repolonizacji czy nacjonalizmu gospodarczego weszły do głównego nurtu także w Polsce. Potrzebujemy realnego zwrotu w tym właśnie kierunku – mówi wicemarszałek Bosak.