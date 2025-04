Wnioski naszych rozmówców są zbieżne z kolejnymi badaniami CBOS, pokazującymi m.in. to, jak Polacy w obecnym momencie określają swoje nastawienie wobec rządu oraz ogólne nastoje społeczne. „W pierwszym miesiącu minionego kwartału oceny sytuacji politycznej i gospodarczej były gorsze niż w grudniu 2024 roku. W przypadku sytuacji gospodarczej oceny w kolejnym miesiącu poprawiły się i utrzymały na podobnym poziomie do końca kwartału, natomiast oceny sytuacji politycznej po lutowej poprawie w marcu ponownie uległy niewielkiemu pogorszeni" – pisze CBOS w zbiorczym komunikacie w kwietniu odnoszącym się do poprzedniego kwartału. I to może mieć znaczenie większe niż wszystkie wiralne momenty z kolejnych telewizyjnych debat. A co z kampanią prezydencką? Ta ulega pewnemu wyciszeniu, wróci – tuż po Wielkanocy. W środę kandydat PiS Karol Nawrocki ma planowane wystąpienie w Kanale Zero – i to może być ostatni polityczny akcent (biorąc pod uwagę potencjalne zasięgi), zanim Polacy wyjadą do swoich rodzin i zasiądą do świątecznych stołów.