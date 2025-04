Startuje debata prezydencka Telewizji Republika. Nie ma na niej ani Trzaskowskiego ani Biejat

Debata podzielona jest na cztery bloki tematyczne, dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki, służby zdrowia i polityki międzynarodowej. Wydarzenie poprowadzi Katarzyna Gójska.

Debata bez Magdaleny Biejat i Rafała Trzaskowskiego

Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski nie stawią się na debacie prezydenckiej w Telewizji Republika. „Odkąd jestem w polityce, zawsze przyjmuję zaproszenia do debat, także, gdy odrzucali je moi kontrkandydaci (...) TV Republika pozostanie jednak wyjątkiem od tej reguły. Jest to stacja, która już dawno przekroczyła granice cywilizowanej debaty publicznej. Jej gwiazdy od lat inicjują nagonki na mniejszości, kobiety, protestujących młodych ludzi, aktywistów, nauczycieli i wszystkich, którzy mieli odwagę przeciwstawiać się nadużyciom poprzedniej władzy” - wyjaśniła Magdalena Biejat we wpisie na platformie X.