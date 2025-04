Ale we współczesnej debacie XXI wieku – i w politycznym algorytmie – nie tylko treść się liczy. Liczą się przecież emocje, forma, moment, chwila, jak ta, gdy Biejat przejęła flagę z debaty. To one są pożywką dla algorytmu. Tak było ze starciem Hołowni z Mentzenem wokół aborcji. I z momentem, gdy Hołownia wyciągnął torbę przygotowaną na gadżety od kontrkandydatów. Przygotował się, z pewną radością przyjmował kolejne pytania od kontrkandydatów. Zupełnie inaczej niż Trzaskowski w piątek. Dlatego poniedziałkowe starcie nie zmienia zasadniczej dynamiki: Hołownia (oraz Biejat, również nieobecna w „Republice”) zostali uznani za tych, którzy zyskali najwięcej. Wejście do debaty Mentzena – który wielokrotnie powtarzał formułkę o II turze – nie zmieniło aż tak wiele. Swoje momenty miał też Adrian Zandberg, ale to nie była forma z 2015 roku, gdy jego wejście do gry rzeczywiście ją zmieniło.



Debata w Republice: Nawrocki gra w swoją grę

O tym, jak debatę ocenia sztab Karola Nawrockiego, najlepiej świadczą słowa samego kandydata popieranego przez PiS, wypowiedziane tuż po niej: – Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to wysłał dziś kolejny sygnał w całą Polskę. Wysłał sygnał, że potrafi debatować tylko w warunkach, które sam sobie stworzył – mówił Nawrocki.

PiS będzie teraz nieustannie akcentować jedno: że Trzaskowski nie pojawił się w „Republice” i że obawiał się takiego starcia. To już wystarcza, by jego sztabowcy mogli uznać, że plan minimum został w poniedziałek zrealizowany.

Zwycięzcą całego cyklu trzech debat jest Szymon Hołownia. Do Wielkanocy zostało niewiele czasu. Pytanie brzmi: czy sztab Trzaskowskiego ma pomysł na to, jak w najbliższych dniach wykreować coś nowego? Bo jeśli nie – wrażenia z debat mogą zdominować świąteczne rozmowy przy polskich stołach. I nie jest to dobra wiadomość dla prezydenta Warszawy.