Marcin Duma: Adrian Zandberg w jednym sondażu ma 5 proc. a w drugim 2 proc.? Dla mnie to taki sam wynik

Prezes IBRiS podkreśla przy tym, że sygnały w tej sprawie widać było już w 2023 roku. – A jednak wtedy pragnienie zmiany rządu było na tyle duże, że ostatecznie te emocje się pojawiły. Tyle tylko, że trzeba przypomnieć sobie też, kiedy i w oparciu o co się pojawiły – zaznacza. – To były te emocje, które wzbudziły marsze – mówię o marszach zwołanych wówczas przez Donalda Tuska i potem wspólnie obsłużonych przez całą ówczesną opozycję. To było to budzenie olbrzyma i to się udało. Tylko że dzisiaj do tych wyborów jest, po pierwsze, mało czasu; po drugie, mamy święta po drodze; a po trzecie, te emocje są już dzisiaj trochę inne i właściwie trudno powiedzieć, kto je obsługuje – mówi. – Bo można sobie opisać tę sytuację, którą mamy teraz, dosyć jasno: ta buława – marszałkowska, pułkownikowska, hetmańska – wciąż leży na ziemi i nikt jej jeszcze nie podniósł, ale wszyscy się o nią biją – podsumowuje.



Marcin Duma: Wśród wyborców zachodzi proces zmiany. Pod pokrywką buzuje polityczny bigosik

Duma odpowiada też na pytanie o aktualną siłę Sławomira Mentzena, który w niektórych sondażach goni lub nawet przegania Karola Nawrockiego. – Ja mam sprzeczne wrażenia. Z jednej strony widzę sondaże, w których on wyraźnie spadł – przy czym w sondażach realizowanych przez moją pracownię my tego nie widzimy. Ale widzimy coś innego – bardzo duże przesunięcia sondażowe. Te wyniki są bardzo piwotalne i z mojego doświadczenia wynika, że to oznacza, że zachodzi wśród wyborców jakiś proces zmiany – mówi prezes IBRiS, – Pod pokrywką ten bigosik polityczny buzuje i jak tę pokrywkę otworzymy 18 maja wieczorem, to może okazać się, że to danie jest zupełnie inne, niż żeśmy przypuszczali – tłumaczy obrazowo.

Marcin Duma wskazuje przy tym, że zaskakujące wyniki notuje nie tylko Mentzen, ale i Adrian Zandberg, który „w jednym z sondaży znalazł się w zasadzie na czwartym miejscu, doganiając Szymona Hołownię”. – To też jest bardzo ciekawe i daje pewne poczucie, czy my nie patrzymy na ten efekt, którego doświadczyła na przykład Die Linke w Niemczech – mamy coś, co w spektrum naszej sceny politycznej mieści się na krańcu lewej strony (...). I to ta siła, ten kandydat nagle zyskuje dużo sympatii, szczególnie pewnie wśród najmłodszych kohort wiekowych. I to też jest taka ciekawa rzecz, którą warto obserwować – podkreśla.

Gość Michała Kolanki w programie „Rzecz o polityce” zastrzega przy tym, że „wszelkie ruchy, nawet wśród »małych kandydatów«, które są poniżej 3 punktów procentowych, (...) to może być szum, wynikający z błędu oszacowania dla badań”. – Naprawdę nie powinniśmy się nimi ekscytować – apeluje. Pytany w tym kontekście o opublikowane w piątek dwa sondaże pracowni badawczej Opinia24 (dla Radia ZET i RMF FM), które przyniosły różne wyniki i są szeroko komentowane w mediach społecznościowych, Duma mówi, że „to właściwie nie powinno nas dziwić, gdyby nie to, że jesteśmy przyzwyczajeni w naszej analizie do tego, żeby oglądać sondaże pod lupą”. – Czyli wszystko, co tam po przecinku się różni, to już na pewno jest wielka różnica – precyzuje.

Marcin Duma: Adrian Zandberg w jednym sondażu ma 5 proc. a w drugim 2 proc.? Dla mnie to taki sam wynik

– Tymczasem jeżeli na przykład (...) w jednym pomiarze jest 5 proc. dla Adriana Zandberga, a w drugim jest 2 proc. z kawałkiem, to z mojej perspektywy jest to dokładnie ten sam wynik – bo on się mieści w granicach tego błędu pomiaru, który dla badania jest określony. Ale rozumiem, że dla takiego odbiorcy, który nie posiada takiej wiedzy czy pewnej praktyki, którą ja posiadam, to jest problem. No bo jak to? To 5, czy 2 czy 3, czy ile? – mówi szef IBRiS.