Jędrzej Bielecki: Trump okaże się impotentem

W kampanii przed wyborami 2024 r. Trump zapowiadał, że „w ciągu 24 godzin” przywróci pokój w Ukrainie. Blisko trzy miesiące od przejęcia przez niego władzy wojna trwa w najlepsze. Prezydent nie jest w stanie zmusić Ukraińców do podległości, Putina do pójścia na ustępstwa, Europejczyków do porzucenia Kijowa. I tu okazuje się impotentem.

To jednak na scenie krajowej Trump może okazać się bezsilny. Indeksy giełdowe pikują, a wraz z nimi oszczędności przyszłych i obecnych emerytów. Inflacja rośnie, podcinając poziom życia Amerykanów. Zwalnia też gospodarka. A rośnie wściekłość społeczeństwa na świeżo wybranego prezydenta. Nie bardzo widać, jak miałby on to odwrócić.