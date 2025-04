Z kolei Karol Nawrocki nie chce zmierzyć się ze Sławomirem Mentznem. Jednocześnie atakuje Trzaskowskiego, bo prezydent Warszawy odmówił dyskusji z prezesem IPN. – Donald Tusk go dzisiaj niańczy, wywiesza mu bannery, zabrania mu stanąć do debaty ze mną – powiedział Karol Nawrocki w Jaworznie. Dlaczego sam nie chce debatować z kandydatem Konfederacji? – Ciekawa mogłaby być debata Mentzena z Nawrockim w walce o drugie miejsce. Rzecz w tym, że Mentzen to zaproponował, bo on ciągle jest w pozycji trzeciego, natomiast Nawrocki odmówił, bo jego sztab się obawia, że mógłby przegrać. I wtedy przewaga Mentzena nad Nawrockim znacząco by wzrosła – prognozuje prof. Dudek, który zakłada, że lider Nowej Nadziei mógłby pokonać prezesa IPN, w związku z czym „nie będziemy mieli żadnej debaty jeden na jednego między tymi głównymi kandydatami”.

Wspólna debata wszystkich kandydatów na prezydenta Polski

Zgodnie z art. 120 kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzania debat pomiędzy kandydatami na prezydenta. W programie „19:30” telewizja publiczna poinformowała, że na niecały tydzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TVP, Polsat i TVN planują zorganizować wspólną debatę. Zgodnie z wymogiem zostaną do niej zaproszeni wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Ale czy wszyscy przyjmą zaproszenie? Swój udział potwierdził na razie Trzaskowski. Prawdopodobnie zrobią to również pozostali kandydaci. Choć możliwe też, że nie wszyscy. W PiS pojawiają się informacje, że Karol Nawrocki może nie stanąć do debaty, jeśli nie będzie jej współorganizowała Telewizja Republika.

Foto: Tomasz Sitarski

Znany jest termin debaty wszystkich kandydatów na prezydenta

Debata prezydencka ma się odbyć w poniedziałek 12 maja o godz. 20.00. Będzie transmitowana równolegle na antenach TVP, TVN 24 oraz w Polsacie. Sztaby ustalają warunki spotkania. Telewizje jeszcze nie wyznaczyły swoich przedstawicieli do jej prowadzenia. – Skończy się na debacie z udziałem kilkunastu kandydatów, którzy zdołają się zarejestrować – podsumowuje prof. Dudek, dodając, że „to nie będzie debata, tylko to będą krótkie występy, bo debata polega na tym, iż kandydaci mogą sobie nawzajem zadawać pytania, wchodzić w interakcje”, a „taka debata trwająca około godziny czy nawet nieco ponad godzinę, ale z udziałem kilkunastu kandydatów, po prostu coś takiego uniemożliwia”.