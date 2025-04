- Tylko w sieci zobaczycie państwo 37 nagrań z konferencji prasowych, które odbywały się w całej Polsce. Już w 249 miejscach, w 249 powiatach odbywały się dziesiątki konferencji prasowych, moich spotkań z dziennikarzami, wszystkimi dziennikarzami, tymi z Telewizji Republika, z telewizji wPolsce, z telewizji TVN, z telewizji rządowej - mówił.

Kandydat Komitetu Obywatelskiego, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki podczas spotkania otwartego z wyborcami w Jaworznie Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

- Chciałem państwu powiedzieć, cytując Rafała Trzaskowskiego, że to się w pale nie mieści, że kandydat na urząd prezydenta cieszy się z tego, że dwie godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy - oświadczył prezes IPN. - To jest normalna rzecz, że kandydat na urząd prezydenta odpowiada na pytania dziennikarzy różnych stacji telewizyjnych, no i mój główny kontrkandydat nie jest tutaj wyjątkowy, a dwie godziny poświęcone dla dziennikarzy nie jest niczym nadzwyczajnym - przekonywał.

Sprawa bezpieczeństwa Polski. Karol Nawrocki mówi, że chce debatować z Rafałem Trzaskowskim

Karol Nawrocki odniósł się też do słów kandydata KO pod swoim adresem. - Na tej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poprosił mnie, aby zadzwonił do pana premiera, do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym celu, abym skonsultował obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ja zwróciłem się do Rady Polityki Pieniężnej właśnie w tej sprawie, natomiast odnosząc się do Rafała Trzaskowskiego chciałbym powiedzieć, że to pan, panie Rafale, panie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, powinien zadzwonić do swojego szefa, do Donalda Tuska i jeśli akurat pana nie będzie niańczył i nie będzie wywieszał pana banerów, to powinien pan zadać pytanie Donaldowi Tuskowi, czy zgodziłby się na to, aby wziął pan udział w debacie prezydenckiej ze mną na temat bezpieczeństwa państwa polskiego - powiedział Karol Nawrocki.

- Polacy chcą wiedzieć, jaka jest przyszłość naszego bezpieczeństwa i myślę, że jako główni kandydaci na urząd prezydenta w takiej debacie powinniśmy porozmawiać o bezpieczeństwie właśnie. Proszę więc spytać swojego szefa Donalda Tuska, czy by wyraził taką zgodę - kontynuował.