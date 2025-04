Ale pustka po Le Pen powoduje, że może się odrodzić konserwatywna, gaullistowska prawica: Republikanie. Nie przez przypadek jej lider Laurent Wauquiez ostro skrytykował w poniedziałek wyrok wydany wobec liderki ZN. Od dawna w wielu kluczowych kwestiach jak polityka migracyjna doprowadził on do gwałtownego skrętu w prawo. Część Republikanów na czele z ówczesnym przywódcą partii Érikiem Ciottim już w 2022 roku poparło w wyborach prezydenckich Le Pen. Teraz może za nim pójść całe ugrupowanie. Wspólnym kandydatem skrajnej prawicy i gaullistów mógłby okazać się też niezwykle konserwatywny minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau. Jest on praktykującym katolikiem, rzecz rzadka nad Sekwaną.

Kryzys polityczny we Francji mógłby się jednak pogłębić już bardzo szybko. Tak by się stało, jeśli Le Pen zdecyduje się na obalenie mniejszościowego rządu François Bayrou. Potrzebowałaby do tego co prawda głosów lewicy, jednak ta od początku krytykuje liberalną politykę gospodarczą ekipy u władzy. Co prawda zgodnie z wyrokiem liderka skrajnej prawicy nie mogłaby ponownie ubiegać się o mandat posła, ale mogłaby zostać premierem, jeśli jej partia zdobyłaby większość.