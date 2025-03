Wcześniej Menzten mówił o „piątce Konfederacji” oraz likwidacji PIT, CIT, ZUS, TVN, PiS-u, PO, a następnie twierdził, że to były albo żarty, albo wypowiedzi wyrwane z kontekstu czy skróty myślowe. Czy jeśli te wypowiedzi nagle dotrą do wyborców kandydata Konfederacji, głównie w mniejszych miejscowościach, to nie pogrążą go?

Oczywiście, że mogą go pogrążyć. Od dwóch tygodni, kiedy Mentzen zaczął doganiać sondażowo Nawrockiego, media zaczęły mu poświęcać bez porównania więcej uwagi niż dotąd. Dotychczas był traktowany jako walczący z Hołownią o trzecie miejsce, które nie jest istotne z punktu widzenia wyborów prezydenckich. W momencie, w którym pojawiła się szansa, że to on może wejść do drugiej tury, krytyka jego osoby radykalnie się zwiększyła. Mentzen może być trudniejszym w drugiej turze dla Trzaskowskiego przeciwnikiem niż Nawrocki. Spodziewam się, że Mentzen będzie krytykowany jeszcze mocniej niż dotąd. Ewolucja, która nastąpiła od czasów „piątki Mentzena” do tego Mentzena, którego znamy z ostatnich tygodni, jest rezultatem pewnego pragmatyzmu kandydata, który się zorientował, że z tak radykalnymi hasłami nie miałby szans na zdobycie wyniku powyżej 20 procent, być może nawet dwucyfrowego, dlatego że „piątka Mentzena” sprzed lat to był klasyczny radykalizm właśnie Janusza Korwin-Mikkego, który zawsze Korwinowi gwarantował poparcie na poziomie 2, 3, maksymalnie 4 procent. Dzisiaj Mentzen ma to poparcie bez porównania większe. I oczywiście ciągną się za nim te wypowiedzi, ale raczej istotne jest, czy będzie dostarczał aktualnymi wypowiedziami paliwa dla tego typu oskarżeń. Bo prawda jest taka, że Rafał Trzaskowski też ma swoje problemy z wypowiedziami i zachowaniami sprzed lat, które są mu wypominane. I to takie świadczące o jego bardzo wyraziście progresywnych, lewicowych poglądach, których dzisiaj nie przypomina, i też mu są wypominane. Już nie mówię o biograficznych trupach w szafie Karola Nawrockiego. Każdy kandydat ciągnie za sobą bagaż przeszłości, która jest niewygodna. Istota polega na tym, czy Mentzenowi będą się dalej zdarzały takie błędne wypowiedzi, jak te dwie ostatnie, dotyczące sprawy gwałtu i studiów wyższych.

Trzaskowski ma mniejsze rezerwy i to też jest istotne w kontekście drugiej tury, że prawa strona jest, mówiąc wprost, ciągle w Polsce silniejsza od strony lewej.

Czy dojdzie do debaty głównych kandydatów, jeden na jeden, przed pierwszą turą wyborów? Kandydat KO zgadza się tylko na debatę wszystkich kandydatów.

Rafał Trzaskowski zachowuje się racjonalnie, odmawiając udziału – on mógłby tylko na tym sondażowo stracić. On ma wyraźną przewagę w sondażach nad wszystkimi pozostałymi i to mu daje gwarancję wejścia do drugiej tury. Więc on nie ma żadnego interesu, żeby do takiej debaty doprowadzić.

A czy podtrzymuje pan, że Karol Nawrocki byłby niebezpiecznym prezydentem?

Tak, dlatego że będzie robił wszystko, żeby przywrócić PiS do władzy. A na drodze do tego leży armia. Nowy prezydent z PiS, czyli pan Nawrocki próbując dokonać zmiany władzy w Polsce, podejmie próbę polaryzacji wojska, co w obecnej sytuacji byłoby absolutnie katastrofą dla państwa polskiego. Ja bym chciał uniknąć takiej sytuacji, w której wojskowi są stawiani przed wyborem, czy stoją po stronie rządu, czy po stronie prezydenta, a coś takiego może się stać w przypadku prezydentury Karola Nawrockiego.

A czy z przeszłości wyjdą jeszcze jakieś fakty na temat życia Karola Nawrockiego, chociażby jego pracy w IPN? Pan również pracował w IPN przez długi czas.

Nie mogę tego wykluczyć. Powiem tylko, że trwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli w IPN-ie, którą bardzo źle reaguje prezes Nawrocki, mówiąc o jakichś prześladowaniach. Tak jakby nikt nie miał prawa kontrolować wszystkich instytucji publicznych w Polsce, w tym IPN. Ma. Co więcej, ta kontrola została zapowiedziana jeszcze zanim Nawrocki się zdecydował kandydować na prezydenta. W związku z tym- a nawet gdyby było inaczej, to przecież skoro twierdzi, że ta instytucja tak fantastycznie działa pod jego kierownictwem, to nie powinien mieć żadnych obaw i niczego do ukrycia. Więc ja jestem ciekaw na przykład rezultatów kontroli. Pytanie, czy rzeczywiście prezes Banaś ogłosi je przed 18 maja, bo to też dla mnie nie jest jasne. No, w każdym razie nie, nie jestem przekonany, że jak się prześledzi choćby, yy, skalę już ujawnioną, na przykład ilości zwolnień, do jakich doszło w IPN pod rządami pana Nawrockiego, są takie dane dostępne, z których wynika na przykład, że wyrzucił jedną trzecią mniej więcej pracowników centrali IPN-u, no to pokazuje skalę bezwzględności tego człowieka.