Le Pen traci Pałac Elizejski

Automatyczne (o ile nie zajdą nadzwyczajne okoliczności) pozbawienie przy okazji defraudacji środków publicznych praw wyborczych zostało wprowadzone przez ustawę Sapin w 2016 roku. Le Pen nie była wtedy temu przeciwna, choć proces przejmowania środków europejskich przez jej ojca trwał od 2004 roku, a przez nią samą od 2009 roku.

Mimo wszystko właściwie cała francuska klasa polityczna zareagowała z oburzeniem na poniedziałkowy wyrok. Premier François Bayrou ostrzegł przed „szokiem”, jaki to wywoła w kraju. Laurent Wauquiez, jeden z przywódców umiarkowanie konserwatywnej partii Republikanie, uznał to za „błąd”, który pozbawia prawa Francuzów do wyboru własnego przywódcy. Lider radykalnie lewicowej Francji Niepokornej Jean-Luc Mélenchon powiedział, że pozbawienie w praktyce Le Pen prawa do odwołania jest niedopuszczalne.

Najmocniejszych słów użył jednak formalny lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. – To jest uśmiercenie demokracji – powiedział.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow także podważył istnienie demokracji nad Sekwaną, a autorytarny premier Węgier Viktor Orbán napisał na platformie X: „Je suis Marine! (Jestem Marine)”.

Większość działaczy Zjednoczenia Narodowego wręcz woli Jordana Bardellę od Marine Le Pen

W przeszłości wielu francuskich polityków dopuściło się defraudacji środków unijnych. Dotyczy to także premiera Bayrou i jego liberalnego ugrupowania Modem (został uniewinniony). Z kolei okres pozbawienia praw publicznych dla byłego premiera i mera Bordeaux Alaina Juppé został skrócony do roku.