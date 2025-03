Będziemy debatować, spokojnie. Tylko dobrze byłoby, aby ta debata była oparta o zdrowy rozsądek Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta

– Co na to Nawrocki? Oni się umówili, oni nie będą się atakować, oni marzą, że będą razem tworzyć rząd. Nawrocki się nawet nie zająknął a propos likwidacji 800+, a propos likwidacji 13. i 14. emerytury (Mentzen w rozmowie z Kanałem Zero mówił, że w świecie idealnym 800+ powinno być zlikwidowane, ale przyznał jednocześnie, że w obecnych realiach nie jest to możliwe – red.). Nas o to oskarżali. A jak chcą się dogadywać z Konfederacją i potem razem ręka w rękę niszczyć Polskę, to nikt nie ma odwagi po tamtej stronie, żeby zakwestionować tego typu pomysły – stwierdził.

Sam Sławomir Mentzen w rozmowie z Polsat News mówił, że nie atakuje Nawrockiego zgodnie ze swoją strategią wyborczą w ramach której „uśmiecha się do wyborców” kandydata PiS. Sugerował też, że wyborcy Nawrockiego powinni głosować na niego, ponieważ Nawrocki „skopiował jego program”, a „oryginał jest lepszy od kopii”.



W kontekście debaty, na którą wyzwał go Mentzen (kandydat Konfederacji jest gotów do debaty z Trzaskowskim w TVN bądź w Polsacie), Trzaskowski mówił, że „jego konkurenci obudzili się, bo wiosna idzie i wszyscy chcą debatować”. – Będziemy debatować, spokojnie. Tylko dobrze byłoby, aby ta debata była oparta o zdrowy rozsądek – podkreślił.