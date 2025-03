– Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeśli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością (...) nie mamy prawa zabić innego człowieka tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość – mówił w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i kandydat Konfederacji na prezydenta, wyrażając sprzeciw wobec legalności aborcji, do której przesłanką jest fakt, iż ciąża pochodzi z gwałtu. O tę wypowiedź spytano w TVN24 Dziemianowicz-Bąk.

Reklama

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: To jest prawdziwa twarz Sławomira Mentzena

– Ta „jakaś nieprzyjemność” i ta „przykrość”, o jakiej mówi Sławomir Mentzen, to nic innego jak gwałt, bo o to było pytanie. Tak, Sławomir Mentzen jasno powiedział, że chce zmuszać kobiety zgwałcone do tego, żeby rodziły. Tak, Sławomir Mentzen chce, by kobiety, które przerwą niechcianą ciążę – ciążę po gwałcie – trafiały do więzienia. Tak, Sławomir Mentzen chce zakazać rozwodów, chce uniemożliwić kobietom, które doświadczają przemocy, wyjście z przemocowych związków. To jest prawdziwa twarz Sławomira Mentzena – stwierdziła polityk Nowej Lewicy.

– To pokazuje, że fanatyk, nawet jak ubierze się w garnitur, pozostaje fanatykiem. Fanatyk na hulajnodze nadal jest fanatykiem (...). Jest po prostu niebezpieczny. Sławomir Mentzen stanowi zagrożenie dla polskich kobiet, stanowi zagrożenie dla ich partnerów – bo przecież mężczyzn, mężów, partnerów, ojców, którzy pomogą kobiecie po traumie gwałtu wyjść z tej strasznej sytuacji, też chce wsadzać do więzienia – dodała Dziemianowicz-Bąk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk do uczestników wieców Sławomira Mentzena: Nie pozwalajcie mu przed sobą uciekać

Minister pracy zaapelowała następnie do osób, które pojawiają się na wiecach, aby nie pozwalały Mentzenowi przed sobą uciekać. – Aby pytały go o jego poglądy – dodała.