Jednocześnie Kaczyński na konferencji prasowej stwierdził, że „powiew zdrowego rozsądku”, który jest następstwem zwycięstwa Trumpa, to „dla Europy i świata coś bardzo pozytywnego”.

W kontekście polityki obecnego prezydenta USA wobec Ukrainy Kaczyński mówił, że „przygląda się jej z zainteresowaniem”. – Nie wiem, jak się to skończy. Sądzę, że oderwanie Rosji od Chin to przedsięwzięcie niezwykle trudne, ale być może ma szanse. Patrzę na to z wielkim zainteresowaniem, ale też bez przeświadczenia, że to się uda – stwierdził. Szanse na oderwanie Chin od Rosji Jarosław Kaczyński widzi w tym, że w relacji z Pekinem Moskwa może być tylko „junior-partnerem”.

Kaczyński mówił też, że pokój na Ukrainie powinien być pokojem sprawiedliwym, który „zapewniałby bezpieczeństwo Ukrainie, ale także takim krajom jak Polska”. – Niestety, przy obecnej Rosji to będzie musiał być pokój zbrojny. Na to, żeby ten pokój był pokojem niezbrojnym, szansę straciliśmy wiele lat temu – dodał.

Jarosław Kaczyński o sondażu Opinia24: Sondaż przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku pomylił się o 32 punkty procentowe

Prezes PiS odniósł się też do sondażu ośrodka Opinia24, z którego wynika, że KO ma niemal 8 punktów proc. przewagi nad PiS. – Przypomnę sondaż, który ukazał się niedługo przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku, gdy mój śp. brat (Lech Kaczyński) zwyciężył. Tam Donald Tusk miał 24 punkty (procentowe) przewagi. Niedługo później o 8 punktów (procentowych) wygrał mój śp. brat. Pomyłka wynosiła 32 proc. – odparł.