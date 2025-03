Prezes PiS odniósł się także do tego, że Andrzej Duda wysłał do Donalda Tuska, w którym zaapelował, by minister sprawiedliwości Adam Bodnar odpowiedział na pytania, związane z wątpliwościami w sprawie przesłuchania zmarłej 15 marca Barbary Skrzypek. - Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że pan prezydent to zrobił. W początkowym okresie, kiedy był prezydentem elektem, przychodził na Nowogrodzką, dowiadywałem się wtedy, że rozmawiali z Barbarą. To byli ludzie, którzy się znali i chyba się lubili. Jestem wdzięczny, że zajął głos w tej sprawie – powiedział prezes PiS.

Podczas konferencji głos w sprawie inwestycji, która miała być realizowana w Warszawie przez spółkę Srebrna, zajął także Mariusz Błaszczak. - Ta sprawa – jeśli już miała być podejmowana – to powinna zostać podjęta na drodze cywilno-prawnej, a więc przejęcie tej sprawy przez prokuraturę jest dowodem na to, że mamy do czynienia z procesem politycznym dokonanym przez upolitycznioną prokuraturę. A potem mamy do czynienia z taką ogromną tragedią. Pamiętajmy, jak wyglądają rządy tych, którzy dziś Polską rządzą - stwierdził polityk.

Przesłuchanie i śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek, w obecności adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, pełnomocników pokrzywdzonego, bez udziału jej pełnomocnika (nie zgodziła się na to prokuratura) 12 marca. Przesłuchanie trwało ok. czterech i pół godziny, z jedną przerwą. Przesłuchanie nie było rejestrowane ponieważ - jak informuje prokuratura - żadna ze stron o to nie poprosiła. Według Ewy Wrzosek przesłuchanie przebiegało w „przyjaznej atmosferze”, co potwierdza również Jacek Dubois.

Barbara Skrzypek nie interesowała się inwestycją tzw. dwóch wież, wynika z opublikowanego przez prokuraturę protokołu zeznań. Swój głos jako udziałowiec oddała prezesowi PiS – wynika z zeznań, jakie złożyła jako świadek.

Trzy dni po przesłuchaniu Barbara Skrzypek zmarła – bezpośrednią przyczyną śmierci był, co wykazała sekcja zwłok, rozległy zawał. Politycy PiS zaczęli od razu wiązać śmierć Skrzypek z przesłuchaniem jej przez Wrzosek. 16 marca w Siedlcach Jarosław Kaczyński powiedział, że „w Polsce (...) dzieją się straszne rzeczy jeżeli chodzi o niszczenie polskiej demokracji, polskiej praworządności”. - Właściwie dzisiaj w Polsce nie obowiązuje prawo. Jeżeli jestem dzisiaj smutny, jeżeli ten dzień wczorajszy, dzisiejszy to są smutne i jednocześnie ważne dni, to dlatego, że mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań. Jest nią świętej pamięci Barbara Skrzypek, osoba rzeczywiście niezwykła, osoba, która pracowała z naszą formacją - także bezpośrednio ze mną - przez 30 lat i wniosła ogromną ilość swej pracy - zaznaczał. Zarówno on, jak i wielu innych polityków PiS sugerowało, że śmierć Skrzypek była związana ze stresem, jaki towarzyszył jej w związku z przesłuchaniem.