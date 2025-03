– W praskiej redakcji Radia Wolna Europa/Radia Swoboda (RFE/RL) pracuje około 400 osób, którzy nadają w blisko trzydziestu językach świata. Są m.in. Afgańczycy, Pakistańczycy, Irańczycy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Mamy dostać wynagrodzenie za marzec, ale nie wiadomo, co nas czeka w kwietniu. Panuje chaos, taka sytuacja jest po raz pierwszy od ponad 70 lat, gdy stacja zaczęła nadawać – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z pracowników rozgłośni.

Wielu dziennikarzy, który mogą stracić pracę z powodu decyzji prezydenta Donalda Trumpa o obcięciu funduszy, nie mogą powrócić do swoich krajów. Często uznawani są tam za pracujących dla USA zdrajców i wrogów. – Przecież rosyjskich dziennikarzy radia uznają w Moskwie za ekstremistów. Są Irańczycy, którym w ojczyźnie grozi kara śmierci. Za chwilę w Europie też już nie będą nikomu potrzebni i mogą mieć problemy z legalizacją pobytu. Co mają zrobić? Mogą znaleźć się pod mostem. To absurd – słyszymy.

Donald Trump odcina miliony ludzi od wolnego słowa

Wszystko to dzieje się po decyzji prezydenta Trumpa, który podpisał rozporządzenie uderzające w Agencję do spraw Globalnych Mediów. Finansowała amerykańskie rozgłośnie radiowe i telewizyjne nadające dla ponad 360 mln ludzi w niemal 50 językach.

W związku z tym wstrzymano środki dla takich rozgłośni jak Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa/Radio Swoboda. Powstały po II wojnie światowej i docierały z wolnym przekazem do krajów bloku sowieckiego (w tym równie w PRL czy Czechosłowacji). Rozporządzenie Trumpa stawia pod znakiem zapytania przyszłość także takich stacji, jak Radio Marti (nadaje na Kubie), Radio Wolna Azja czy nadającej na Bliskim Wschodzie rozgłośni MBN.