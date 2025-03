- Strasznie mi jej żal. Sądzę, że wielu innym ludziom także strasznie jej żal, bo potrafiła być miła, ciepła, dobra, a jednocześnie niebywale sprawna, pracowita, dzielna. I padła ofiarą łotrów, łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Oni dzisiaj się próbują bronić, oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy - powiedział Kaczyński. - I to chciałem powiedzieć z całą siłą - zadeklarował.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Sali Widowiskowej „Podlasie” w Siedlcach Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

Śmierć Barbary Skrzypek

Informację o śmierci Barbary Skrzypek podano w sobotę. Zmarła była wieloletnią współpracowniczką prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz dyrektorką biura prezydialnego PiS, zasiadała w zarządzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest głównym udziałowcem spółki Srebrna. W 2020 r. przeszła na emeryturę. W 2018 r. „Wprost” przyznało jej 41. miejsce w rankingu „50 najbardziej wpływowych Polaków”, uznając ją za jedną z najważniejszych kobiet w polskiej polityce. O Barbarze Skrzypek stało się głośno dzięki serialowi satyrycznemu Roberta Górskiego „Ucho prezesa”, w którym była postać „pani Basi”.

Barbara Skrzypek przesłuchana w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Oświadczenie Ewy Wrzosek

Kilka dni przed śmiercią Skrzypek była przesłuchiwana ws. tzw. afery dwóch wież i spółki Srebrna. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prok. Ewa Wrzosek, która w sobotę opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie. „Przesłuchanie Pani Barbary Skrzypek odbyło się w środę 12 marca 2025 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z zachowaniem wszelkich, wysokich standardów czynności procesowej” - napisała Wrzosek.

W tej sprawie politycy PiS mieli jednoznaczne stanowisko. Jarosław Kaczyński mówił na antenie Telewizji Republika, że Barbara Skrzypek bardzo denerwowała się przesłuchaniem w prokuraturze. - To napięcie było ogromne, bo wiedziała, jak bardzo zaciekłym przeciwnikiem naszym jest pani Wrzosek. Jednocześnie wiedziała, co się dzisiaj w Polsce wyprawia - dodał, zapowiadając „działania prawne” w tej sprawie. - Na pewno tego nie przepuścimy. Zdaję sobie sprawę, że ruszy huraganowy atak i okaże się zaraz, że ktoś inny jest winien bądź my jesteśmy winni. Bo jesteśmy winni w ogóle za to, że istniejemy. To jest ta największa wina - kontynuował.