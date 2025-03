Za wzrost poparcia dla Konfederacji odpowiada narcyzm grupowy

W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Konfederacja osiągnęła 17,1% poparcia, notując znaczący wzrost. Czy to sygnał głębszych zmian na scenie politycznej? W podcaście „Rzecz w tym” Michał Płociński rozmawia z dr. Krzysztofem Janikiem, politykiem i politologiem, byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Leszka Millera, obecnie rektorem Uczelni Łukaszewski. Dyskusja dotyczy przyczyn wzrostu poparcia dla Konfederacji, populizmu w polityce oraz przyszłości polskiej lewicy.

Dlaczego Konfederacji rośnie poparcie? Suma dwóch emocji i narcyzm grupowy

Z czego wynika wzrost poparcia dla Konfederacji i Sławomira Mentzena? – Mnie się wydaje, że to jest dość proste, bo to jest suma dwóch emocji. Jedna to egoizm, a druga to potrzeba nowości, młodości – tłumaczy Krzysztof Janik. W jego ocenie młodsze pokolenia nie identyfikują się już z konfliktami lat 90., które wciąż rozgrywają liderzy PiS i KO.

– Oceniam, że poparcie dla Sławomira Mentzena będzie jeszcze rosło, bo politycy Konfederacji czerpią z tych samych strategii, które doprowadziły do władzy Donalda Trumpa. – mówi Janik. I dodaje: – Psychologia społeczna zna takie pojęcie jak narcyzm grupowy. To znaczy: może tobie nie jest w tej chwili najlepiej, ale my zrobimy wszystko, żeby twój indywidualny los się poprawił. Przedtem jednak musimy wzrosnąć jako państwo – wyjaśnia.

Dlaczego Lewicy spada poparcie?

Czy to oznacza, że lewica w Polsce nie potrafi odpowiedzieć na te wyzwania? Zdaniem byłego przewodniczącego SLD popełniła ona błąd, zbytnio eksponując kwestie światopoglądowe, zamiast skupić się na problemie nierówności społecznych. – Nierówności społecznych w Polsce jest na tyle dużo, że lewica powinna jednak tam szukać – tłumaczy Janik.