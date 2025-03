Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Bomba atomowa. Skoro Niemcy, to i Polska Donald Tusk otworzył w piątek debatę nad tym, czy wobec zbliżenia Ameryki z Rosją nasz kraj powinien mieć broń jądrową. To jest jednak także pochodna dyskusji, jaka się rozpoczęła nad Renem.

Francuskie źródło dyplomatyczne w Paryżu przyznaje „Rzeczpospolitej”: nagle Polacy odkrywają, jakim atutem jest to, że mamy niezależne siły jądrowe, ale także niezależną, atomową energetykę jądrową. To zasługa generała de Gaulle’a.

Oferta Francji jest faktycznie unikalna, bo inaczej niż w przypadku Wielkiej Brytanii, wszystko leży we francuskich rękach – od produkcji po utrzymanie i decyzję o użyciu. Mowa o arsenale około 300 głowic jądrowych, który zapewnia, że w razie potrzeby Paryż może zniszczyć tak wielką część Rosji, że dla Kremla byłoby to nie do zaakceptowania. Z jednej strony chodzi o okręty podwodne wyposażone w międzykontynentalne pociski jądrowe. Właściwie niemożliwe do wykrycia gwarantują, że Francuzi zawsze mogą odpowiedzieć na atak jądrowy na swój kraj. Z drugiej chodzi o myśliwce Rafale, które mogą być wyposażone w pociski jądrowe.

Niemcy, jeśli zechcą, mogą w ciągu pół roku zbudować własną broń jądrową

W jaki sposób Francuzi mogliby sprawić, że Polska mogłaby polegać na francuskim parasolu atomowym? Minister obrony Sébastien Lecornu podkreślił, że ostateczną decyzję o użyciu broni jądrowej będzie podejmował prezydent Francji. To podstawowy problem, bo choć dla wielu Emmanuel Macron staje się bardziej wiarygodny niż Donald Trump, to co, jeśli na jego miejsce przyjdzie Marine Le Pen?

Zdaniem Lecornu możliwe jest natomiast dyskusja o doktrynie strategicznej, na podstawie której Pałac Elizejski podejmuje ostateczną decyzje o użyciu broni jądrowej. Już w 1964 r. Charles de Gaulle powiedział, że jeśli Związek Radziecki zaatakuje ówczesne Niemcy Zachodnie albo kraje Beneluksu, to Francja uzna, że jej żywotne interesy są zagrożone.

– Między Wielką Brytanią i Francją obowiązuje porozumienie, zgodnie z którym to, co dla jednego kraju jest sprawą żywotną, jest takową i dla drugiego. To porozumienie mogłoby być poszerzone o inne kraje, jak Niemcy czy Polskę – mówi Christophe Wasinski. Jego zdaniem namacalnym sygnałem francuskiego zaangażowania mogłoby być umieszczenie części francuskich rafale w Polsce czy nawet składowanie tu w specjalnych bunkrach pocisków jądrowych.