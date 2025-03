- Nie będzie biznesu jak zwykle – powiedział też nowy lider Partii Liberalnej. - Będziemy musieli zrobić rzeczy, których sobie dotychczas nie wyobrażaliśmy w tempie, o którym nie myśleliśmy, że jest możliwe – dodał.



Z kolei Trudeau przestrzegał członków ugrupowania, że nic nie jest dane na zawsze. - Demokracja nie jest dana na zawsze. Wolność nie jest dana na zawsze. Nawet Kanada nie jest dana na zawsze – mówił, nawiązując do wypowiedzi Trumpa, który wiele razy sugerował, iż Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA.



Wybory w Kanadzie muszą odbyć się do 20 października

Carney zapowiedział utrzymanie ceł odwetowych, nałożonych przez rząd Justina Trudeau na USA. - Mój rząd utrzyma cła, dopóki Amerykanie nie okażą nam szacunku – stwierdził.



Nowy lider Partii Liberalnej to pierwszy w historii premier Kanady bez doświadczenia w polityce – zauważa Reuters. Carney jest jednocześnie pierwszą w historii osobą, która stała na czele banków centralnych dwóch państw należących do grupy G7.



Partia Liberalna błyskawicznie odrobiła sondażowe straty i może wygrać wybory w Kanadzie

Wojna handlowa z USA i wypowiedzi Donalda Trumpa na temat możliwości włączenia Kanady do Stanów Zjednoczonych jako 51. stanu sprawiły, że poparcie dla sprawującej władzę Partii Liberalnej dającej odpór działaniom Trumpa i podkreślającej suwerenność Kanady, zaczęło rosnąć. Na początku 2025 roku ugrupowanie traciło 20 punktów procentowych do prowadzącej w sondażach Partii Konserwatywnej, obecnie Partia Liberalna prowadzi w sondażach z poparciem ok. 38-41 proc., przed opozycyjną Partią Konserwatywną, którą popiera ok. 36 proc. wyborców. W niedzielę w Ottawie doszło do antyamerykańskiego protestu przed budynkiem kanadyjskiego parlamentu.