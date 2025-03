Izabela Leszczyna: w szpitalu najdroższe jest puste łóżko. A na niektórych oddziałach hula wiatr

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Reforma szpitali na politycznym zakręcie Projekt zmian w szpitalnictwie, po tym jak dwukrotnie spadł z porządku obrad Rady Ministrów, będzie ponownie konsultowany. Publiczne konsultacje reformy rozpoczną się w tym tygodniu i potrwają 30 dni – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Trzecia rzecz, jaką chcemy w tej ustawie zawrzeć, to poprawa jakości planów naprawczych. Szpitale mają obowiązek ich pisania, ale te plany pozostawiają wiele do życzenia. Nie ma żadnego standardu. Proponujemy dyrektorom szkolenia ze środków funduszy unijnych i wsparcie naszych ekspertów w przygotowywaniu tych dokumentów. One będą musiały być zaopiniowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prawdopodobnie przez oddziały wojewódzkie, które lepiej znają sytuację w regionie. Liczę na to, że to będą prawdziwe programy naprawcze. Planujemy też, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ustalając cenę świadczeń, będzie brała pod uwagę odwracanie piramidy świadczeń. Jeśli jakąś procedurę można wykonać w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, co jest tańsze, to warto ją tam zrealizować i AOTMiT uwzględni to w wycenie świadczeń.

System ochrony zdrowia jest jak puzzle, a szpitalnictwo jest tym największym puzzlem. To ok. 100 mld zł rocznie. Żeby je odciążyć, musimy przekierować pacjentów i określone świadczenia do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Po diagnozie i zastosowaniu właściwej terapii pacjent powinien być przekazany do podstawowej opieki zdrowotnej. To skróci kolejki i pozwoli lepiej wykorzystać najcenniejszy kapitał, jaki mamy w systemie – lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników medycznych.

A co z porodówkami? Bo od tego rozpoczęła się dyskusja wokół tzw. reformy szpitali.

I jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo cały projekt był podyktowany troską o bezpieczeństwo rodzącej kobiety i jej dziecka. Jeśli 40 proc. wszystkich porodówek w Polsce ma obłożenie poniżej 50 proc., to znaczy, że są dni, a czasami tygodnie, w których na oddziale nie rodzi się żadne dziecko. Powinniśmy bez emocji, bez żadnej polityki, tylko w poczuciu odpowiedzialności usiąść do stołu i przemyśleć, jakie jest najlepsze rozwiązanie i mam tu na myśli przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentek. Poprosiłam konsultantów krajowych w dziedzinach położnictwa i ginekologii oraz perinatologii o przeanalizowanie sytuacji oddziałów położniczych. Ta analiza pozwoli przyporządkować porodówkom określone stopnie referencyjności, zgodne z najnowszymi wytycznymi medycznymi, tak żeby kobiety wiedziały, czego mogą oczekiwać na oddziale o określonym poziomie referencyjności.