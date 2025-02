„Złote karty” byłyby sprzedawane za 5 mln dolarów – wynika z propozycji przedstawionej przez Trumpa. Dzięki nim bogaci cudzoziemcy de facto kupowaliby sobie prawo do pobytu w USA.



Donald Trump: Bogaci ludzie będą przyjeżdżać do USA kupując kartę za 5 mln dolarów

Trump mówił o swoim pomyśle w czasie spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. - Mamy „zielone karty” (dokument uprawniający do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych). To będzie „złota karta”. Ustanowimy jej cenę na poziomie ok. 5 mln dolarów i będzie ona dawać przywileje takie, jakie ma posiadacz zielonej karty, plus będzie otwierać drogę do obywatelstwa. Bogaci ludzie będą przyjeżdżać do naszego kraju dzięki kupieniu tej karty - mówił amerykański prezydent.



Sprzedaż „złotych karty” ma rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni. Zdaniem Trumpa USA mogą sprzedać miliony takich kart. - Z prawnego punktu widzenia jest to całkowicie legalne – podkreślił. Na pytanie czy „złote karty” będą sprzedawane również rosyjskim oligarchom Trump odparł: „Tak, prawdopodobnie. Znam niektórych rosyjskich oligarchów, to bardzo mili ludzie”.