To z pewnością jedna z ważniejszych rządowych ustaw w tym półroczu. I to dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla ludowców, ale i dla premiera, który stawia teraz na deregulację. – Sam projekt firmowany przez resort rozwoju i Krzysztofa Paszyka nie wprowadza wielkiej rewolucji. Ale sama idea deregulacji nie polega przecież na rewolucji, tylko na gradualnej poprawie sytuacji. Ten cel jest osiągany serią małych zmian, małych kroków – mówi nam jednak Piotr Wołejko, dyrektor ds. komitetów w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. – Wobec deregulacji zawsze jest opór w rządzie, w różnych resortach, instytucjach. Każdy resort broni po prostu swojego terytorium. Fakt, że ten projekt – mówię o projekcie Paszyka – był tak wiele miesięcy „zakopany” w rządzie, pokazuje, jak trudne to jest wyzwanie. I powinien na to zwrócić uwagę Rafał Brzoska – że jego entuzjazm do deregulacji może nie być wystarczający. I że potrzebna jest wola polityczna szefa KPRM, by to przełamać – dodaje Wołejko.

Brzoska i deregulacja: nowe pomysły i termin 120 dni

Tymczasem prace nad pomysłami deregulacyjnymi prowadzi zespół SprawdzaMY pod kierownictwem szefa inPostu Rafała Brzoski. To efekt propozycji, którą Brzoska otrzymał w trakcie przemówienia Donalda Tuska na GPW 10 lutego, które z kolei odbyło się pod hasłem „Rok przełomu”. Brzoska zebrał pokaźnych rozmiarów zespół i otrzymał już (jak mówił w poniedziałek w TVN 24) ponad 8,5 tys. propozycji. Jak akcentuje, w większości są to zgłoszenia od zwykłych obywateli, a nie od samych przedsiębiorców. W ciągu 120 dni – jak zapowiadał szef InPostu – jego zespół ma zaprezentować 300 propozycji do realizacji przez rząd.