Prezydent Ukrainy: Putin szykuje się na wojnę z krajami NATO

Dziennikarze zapytali Zełenskiego między innymi o to, czy nie obawia się, że Rosja po zawarciu pokoju znów zaatakuje Ukrainę. Na podstawie informacji, „które dostał od wywiadu” polityk ocenił, że Władimir Putin „szykuje się na wojnę przeciwko krajom NATO”. - Nie mam stuprocentowej pewności. Niech da Bóg, że powstrzymamy tego szaleńca i nie dojdzie do wojny, żadnej wojny na świecie ani w Europie – stwierdził, zaznaczając, że rosyjski przywódca „nie zostanie powstrzymany, jeśli zaufa mu się na słowo”. - Jak go powstrzymać? Dając nam gwarancje bezpieczeństwa – powiedział.

Zełenski ostrzegł, że „Rosja może przygotowywać akt agresji przeciwko członkom NATO już w przyszłym roku”. Jak powiedział, „atak może nastąpić z terytorium Białorusi”. - Rosja przygotowuje się do poważnej eskalacji militarnej, która może objąć kraje NATO już w przyszłym roku – stwierdził prezydent Ukrainy, podkreślając, że Kijów „dokładnie wie, co Rosjanie zamierzają zrobić z Białorusią”. - Rosja przygotowuje 15 dywizji. Około 100-150 tysięcy żołnierzy jest szkolonych w celu zaostrzenia sytuacji na kierunku białoruskim. Nie jestem pewien, czy zaatakują Ukrainę (…) Może Ukrainę, może Polskę, może kraje bałtyckie – zaznaczył. Jak dodał, politycy Unii Europejskiej pozostają „bardzo zaniepokojeni” reakcją Stanów Zjednoczonych i ich zapowiedziami ws. ewentualnego wsparcia w przypadku ataku Rosji. - Wszyscy w Europie są zaniepokojeni. Europejczycy bardzo się obawiają, boją się, że zostaną bez wsparcia USA – stwierdził. - To, co już widzimy, to fakt, że kraje Europy coraz bardziej jednoczą się wokół Ukrainy, bo jest to też ochrona dla nich. Coraz bardziej rozumieją, że to oni będą następni. Nie w odległej przyszłości – powiedział Zełenski.

Zełenski: USA mają gotowy plan ws. wojny na Ukrainie? Nie widzę tego

Podczas rozmowy z mediami Zełenski ocenił także, że Stany Zjednoczone nie mają planu zakończenia wojny. - Nie widzę, by USA miały gotowy plan. Jestem gotowy na prawdziwą rozmowę w każdej chwili, jesteśmy gotowi rozmawiać o wszystkim. Od kontyngentu po gwarancje bezpieczeństwa. Jesteśmy gotowi na każdy projekt, aby powstrzymać Putina - zapewnił Zełenski.

Zełenski podkreślił także, że „dzisiejsza Ameryka i prezydent Donald Trump nie są gotowi do rozmów”. - Uważają, że Ukraina nie może być w NATO, ponieważ jest to eskalacja z „ruskimi”. Uważają, że Ukraina w NATO jest głównym czynnikiem okupacji Ukrainy – powiedział na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Polityk zauważył też, że jeśli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, będzie potrzebować armii liczącej 1,5 mln żołnierzy wyposażonych w nowoczesną broń. Ponownie ostrzegł również, że w przypadku braku gwarancji bezpieczeństwa Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę.