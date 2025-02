- Szkolenia na pewno - odparła Demkow. - Ważne jest też to, że ratownicy już w tej chwili mogą pracować krócej, bo do 60. roku życia. Tutaj ten pan miał 62 lata, więc był już w wieku emerytalnym, to był jego wybór, ale ta praca do emerytury jest krótsza - oświadczyła wiceminister. Po tym, jak fragment audycji został opublikowany w mediach społecznościowych, w serwisie X (dawniej Twitter) pojawiły się krytyczne komentarze pod adresem Urszuli Demkow oraz głosy, że wiceminister powinna podać się do dymisji.

Czytaj więcej Przestępczość Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Prokuratura stawia Adamowi Cz. dwa zarzuty Podejrzany o zabójstwo ratownika w Siedlcach Adam Cz. usłyszał dwa zarzuty - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. Jeden to zarzut zabójstwa, drugi - czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.

Związek ratowników medycznych oczekiwał przeprosin

Do sprawy odniósł się m.in. zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, który w piśmie skierowanym do minister zdrowia Izabeli Leszczyny (PO) i jej zastępcy Marka Kosa napisał, że wypowiedź Demkow „zawierała nieścisłości wymagające sprostowania” oraz sugestie, które związek uznał za „krzywdzące dla środowiska ratowników medycznych”.

„Wypowiedź pani minister zawierała informację, że ratownicy medyczni mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, co jest nieprawdą. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości dla ratowników medycznych, w odróżnieniu od niektórych służb” - wskazano. „W wypowiedzi pani minister znalazła się sugestia, że ratownik medyczny, który został zamordowany pełniąc dyżur, sam był sobie winien, ponieważ pracował mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Sugestia ta jest nie tylko nieprawdziwa, ale również krzywdząca dla ratowników medycznych, którzy często pracują ponad siły, aby ratować życie i zdrowie innych” - podkreślono. W piśmie wyrażono oczekiwanie sprostowania i przeprosin.

Urszula Demkow: Przykro mi, że nie zachowałam odpowiedniej formy i precyzji wypowiedzi

We wtorek 11 lutego wiceminister zdrowia Urszula Demkow wydała oświadczenie. „W związku z moją wypowiedzią w czasie audycji wyemitowanej w Radiu Dla Ciebie, 27 stycznia br., chciałabym bardzo przeprosić całe środowisko ratowników medycznych oraz bliskich zamordowanego ratownika. Zdaję sobie sprawę, że wszelkie wypowiedzi, szczególnie w tak delikatnej materii, powinny być zawsze formułowane jak najprecyzyjniej, z poszanowaniem godności osób, których dotyczą” - czytamy.