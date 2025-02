Czy Ukraina to Europa? Nie tylko Włosi mają wątpliwości. Wyniki badań

Najwięcej zwolenników tezy, że Ukraina to kraj europejski, jest oczywiście wśród Ukraińców (93 proc.). Poza tym wśród Duńczyków, Polaków i – co może zaskakiwać – Węgrów, odpowiednio 72 proc., 70 proc. i 68 proc. Jednak ponad jedna piąta Polaków jest przeciwnego zdania, Węgrów 24 proc.

Czy Rosja i Chiny to sojusznicy, partnerzy, a może wrogowie Unii Europejskiej? Różnice w podejściu w różnych badanych krajach

Europę dzieli też podejście do Rosji. Takie kraje, jak Dania, Polska czy Wielka Brytania, w największym stopniu traktują ją jak wroga (odpowiednio 74 proc., 62 proc. i 59 proc.) lub przynajmniej rywala (9 proc., 12 proc., 15 proc.), co może mieć wpływ na politykę po ewentualnym zakończeniu wojny w Ukrainie. W tych krajach za sojusznika Rosję nie uznaje nikt lub prawie nikt, a za partnera, z którym konieczna jest współpraca strategiczna, 7 proc. Duńczyków i po 10 proc. Polaków i Brytyjczyków.

Z drugiej strony jest Bułgaria, gdzie za sojusznika lub partnera uważa agresora w wojnie w Ukrainie aż 57 proc. badanych (w tym 16 proc. za sojusznika), za wroga zaś 14 proc. Także na Węgrzech więcej obywateli widzi w Moskwie sojusznika lub partnera niż wroga lub rywala. W obu tych krajach większość zgadza się z narracją Kremla, że Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę tak samo jak Rosja.

Podziały są widoczne, choć w mniejszym stopniu, także w odniesieniu do innego autokratycznego mocarstwa – Chin. Średnia dla 11 krajów UE to 43 proc. zwolenników tezy, że Pekin to sojusznik lub partner (z tym że ta pierwsza odpowiedź to tylko 4 proc.) oraz 8 proc. uważających go za wroga i 27 proc. za konkurenta.

Ponad połowa Węgrów, Bułgarów i Hiszpanów oraz prawie połowa Rumunów i Włochów widzi w Chińczykach partnerów lub sojuszników, a najbardziej im niechętni są Niemcy (17 proc. uważa za wroga, 38 proc. za konkurenta) i Duńczycy (odpowiednio 15 proc. i 37 proc.). Polska jest bliska średniej unijnej.