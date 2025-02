Co na to wszystko eksperci? – Zmiany w poparciu dla partii czy kandydatów na prezydenta są w granicach błędu statystycznego, więc widać, że nie ma politycznego trzęsienia ziemi. Kampania prezydencka nie nabrała jeszcze maksymalnego rozpędu. Zima nie sprzyja robieniu kampanii na placach i skwerach. Na to przyjdzie czas w marcu. Wtedy będzie ponad dziesięć tygodni do pierwszej tury i to będzie kluczowy moment dla każdego sztabu, bo wtedy więcej wyborców będzie się interesować polityką. Dzisiaj każdy sztab musi utrzymać aktywność kandydata, ale też nie zmęczyć go za bardzo przed ostatnimi, kluczowymi tygodniami kampanii – mówi nam Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Dudy, wcześniej sztabowiec PiS, a obecnie PR-owiec.

Kandydaci i kandydatki z głównych sił politycznych oraz spoza nich mają jeszcze czas na zebranie podpisów – do 4 kwietnia potrzebują ich co najmniej 100 tysięcy. Aktualnie jako kandydat zarejestrował się już Sławomir Mentzen (miał 250 tysięcy podpisów). I w kwietniu dopiero poznamy, jakie jest ostateczne grono kandydatów i kandydatek w kampanii.