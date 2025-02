Między wierszami odczytać można kilka ważnych deklaracji politycznych. W kuluarach na GPW zwracano uwagę na to, że Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce propozycję pokierowania zespołem, który miałby zająć się deregulacją gospodarki, zwłaszcza w sferach niewymagających zmian ustawowych.

Ale rozmówcy „Rzeczpospolitej” zauważyli co najmniej trzy inne rzeczy. Po pierwsze, same „cyferki” nie przekładają się na odczucia ludzi, o czym mówił sam Tusk. Po drugie, premier zadeklarował, że efekty planu inwestycyjnego będą szybko odczuwalne w polskich domach. Po trzecie, wybrzmiało, że rozwój powinien stanowić element ponadpartyjnego konsensusu.

Rozmówcy z okolic rządu przyznają, że premier uwzględnił obecne od miesięcy tezy o ryzyku jakim jest dla rządu rozjazd między wzrostem PKB, a nastrojami ludzi. To ważne dla KPRM i w kampanii Rafała Trzaskowskiego. – Bez całościowego obrazka, nie ma szans na to, by pójść do przodu, również jeśli chodzi o polepszenie nastrojów. Potrzebny był taki impuls, jak dziś na GPW – ocenia nasz rozmówca z KO.

„Rok przełomu” i napięcia koalicyjne

Premier Tusk swoje przemówienie wygłosił na dokładnie 97 dni przed planowanymi na 18 maja wyborami prezydenckimi w Polsce. Od kilku tygodni informacje „Rzeczpospolitej” wskazują na coraz gorsze nastroje w samej koalicji – w tym trudności komunikacyjne (nie tylko na tle planu Tuska, ale też np. zapowiedzianej rekonstrukcji rządu). Wystąpieniu premiera na GPW poza jego najbliższymi współpracownikami czy ministrami z KO przysłuchiwali się na miejscu m.in. minister rozwoju Krzysztof Paszyk. I chociaż w prezentacji nie było wprost odniesień do „czystej polityki”, to dla każdego z naszych rozmówców z koalicji jest jasne, że za ponad trzy miesiące, gdy znany będzie już nowy prezydent RP, musi dojść do resetu (również w resortach gospodarczych) – Chwilowo napięcie rośnie i będzie rosło dalej – kwituje na koniec rozmówca „Rzeczpospolitej” z rządowych kuluarów.