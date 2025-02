Czy obawia się pan, że Elon Musk zaangażuje się w polską kampanię wyborczą po stronie PiS? Wspierał już niemiecką AfD oraz Reform UK w Wielkiej Brytanii.

Polacy mają alergię na przedstawicieli innych państw, którzy mówią im jak mają głosować. Dlatego sądzę, że dla kandydata PiS byłoby to raczej polityczny pocałunek śmierci. Zwłaszcza po tym, kiedy na wiecu AFD, partii proputinowskiej i kwestionującej odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie nazistowskie, przekonywał, że Niemcy powinni zapomnieć o swoich historycznych przewinach wobec Polski i Polaków. Charakterystyczne, że ani PiS, ani pan Nawrocki na te oburzające wypowiedzi Muska nie zareagowali. Korzystając z okazji należy zadać panu Nawrockiemu pytanie dlaczego w tej sprawie, kiedy chodzi o prawdę historyczną, pamięć o polskich ofiarach milczy.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk komentuje wiec AfD i słowa Elona Muska. „Brzmi znajomo i złowieszczo” „Słowa, które usłyszeliśmy od głównych polityków AfD o »wielkich Niemczech« i »konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie«, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo” – stwierdził we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Czy Donald Trump odwiedzi Warszawę na szczycie Trójmorza? Mateusz Morawiecki sugeruje, że to możliwe. Czy można to uznać za poparcie dla Karola Nawrockiego?

Nie sądzę, by prezydent Trump chciał bezpośrednio wspierać jakąkolwiek partię. Prezydent USA postrzega politykę w kategoriach transakcyjnych. Co miałby na tym zyskać? Byłoby to postępowanie irracjonalne. Natomiast udział w szczycie Trójmorza, projekcie związanym z ustępującym prezydentem Andrzejem Dudą, nie jest jednoznaczny ze wsparciem kandydata PiS.