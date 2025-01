Według „Financial Times” Musk miał prywatnie rozmawiać ze swoimi współpracownikami, w jaki sposób usunąć Starmera ze stanowiska premiera przed kolejnymi wyborami.

Elon Musk komentował też sytuację we Włoszech kwestionując to, czy w kraju tym panuje demokracja. Był to komentarz do wyroku sądu, który nakazał władzom kraju przetransportować do Włoch grupę osób ubiegających się o azyl po tym, jak zostały one przechwycone na Morzu Śródziemnym i zabrane do Albanii. W odpowiedzi na ten wyrok niekorzystny dla rządu Giorgii Meloni, z którą Musk utrzymuje dobre stosunki, miliarder zasugerował, że Włochy są„autokracją rządzoną przez osoby niepochodzące z wyborów”.

Sondaż: Poparcie Elona Muska dla partii w Polsce zniechęciłoby do głosowania na nią co piątego Polaka

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy poparcie Elona Muska dla jednej z partii w Polsce wpłynęłoby na ich głos w wyborach.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 11,2 proc. badanych zadeklarowało, że chętniej poparliby taką partię.