Sprawa Gazy: Polska nie powtórzy irackiego błędu

Polska od dawna dystansuje się od polityki Beniamina Netanjahu wobec Palestyny. Po masowym mordzie dokonanym przez Hamas na Izraelczykach 7 października 2023 roku i rozpoczęciu pacyfikacji Strefy Gazy, której ofiarą padło do dziś wedle źródeł palestyńskich 47 tys. osób, do państwa żydowskiego nie pojechał żaden przedstawiciel naszego kraju, nawet na poziomie wiceministra. To pozostaje w ostrym kontraście do stanowiska Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Ameryki Joe Bidena – przywódcy tych państw polecieli na spotkanie z premierem Netanjahu.

Podobnie jest z wypełnieniem postanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o zatrzymaniu Netanjahu z powodu pacyfikacji Strefy Gazy. Wiceszef MSZ Władysław Bartoszewski powiedział w grudniu „Rz”, że nasz kraj jest zobowiązany do respektowania decyzji haskiego trybunału. Zrozumiano to jako zapowiedź aresztowania Netanjahu, gdyby pojawił się na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Kilka tygodni później Donald Tusk zapowiedział, że z tej okazji może przyjechać do Polski każdy przedstawiciel Izraela. Premier najwyraźniej nie chciał wchodzić w otwartą konfrontację z bliskim sojusznikiem Trumpa, którym jest szef izraelskiego rządu. Jednak dziś sprawa pozostaje otwarta: dopiero gdyby Netanjahu pojawił się w Polsce, Tusk podjąłby decyzję o zatrzymaniu go lub nie.

W kręgu Tuska żywe są nadzieje, że Trump nie przyjedzie przed wyborami prezydenckimi do Polski

Na korytarzach MSZ powtarza się obrazowe ujęcie takiej polityki, po jakie miał sięgnąć Radosław Sikorski: Polska niczym okręt podwodny powinna zanurzyć się na głębokość peryskopową. A więc zejść z pola widzenia Waszyngtonu, choć jednocześnie obserwować, co się dzieje.

Kluczowe są tu wybory prezydenckie. W rządzie żywe są obawy, że tuż przed głosowaniem nad Wisłą mógłby pojawić się Trump, aby wesprzeć kandydata PiS. Okazją mógłby być szczyt Trójmorza, który chce zorganizować w kwietniu Andrzej Duda. Czy jednak przywódca USA postawi na ustępującego polskiego prezydenta oraz kandydata na jego następcę, którego szanse na wygraną maleją? W kręgu premiera mają nadzieję, że tak się nie stanie.