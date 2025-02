Konfederacja jest, była i pewnie będzie, natomiast nie można jej dopuścić do władzy w Polsce i trzeba zrobić wszystko, by ludzie z takim profilem w Polsce nie rządzili Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

Szymon Hołownia o Konfederacji: Nie można jej dopuścić do władzy w Polsce

- To zawsze tak jest, że gdy się jest częścią rządu, to pojawia się ktoś kto zajmuje twoje miejsce w wyobraźni, kto chce być tym trzecim. Kto ma ten komfort, jak pan Mentzen, czy posłowie Konfederacji, że nie odpowiada za nic w państwie. Że może wyjść na mównicę i – jak to oni praktykują - przez trzy minuty mówić jak zła jest jedna strona, a przez następne trzy jak zła jest druga strona. I nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żaden fragment państwa – mówił też Hołownia.



- Natomiast jestem przekonany, że jeżeli dojdzie co do czego, jeżeli dojdziemy do momentu decyzji, to te decyzje Polaków będą wyglądały zupełnie inaczej. I tu doświadczenie mi też podpowiada. Partia Precz z Preczem jest zawsze kusząca, bo wielu ludzi jest po prostu wkurzonych, na to co się dzieje, ale to nie jest propozycja dla rozsądnych wyborców, a polscy wyborcy są dużo bardziej rozsądni niż politycy, których wybierają - stwierdził marszałek Sejmu.



- Konfederacja jest, była i pewnie będzie, natomiast nie można jej dopuścić do władzy w Polsce i trzeba zrobić wszystko, by ludzie z takim profilem w Polsce nie rządzili. Nie wyobrażam sobie w Polsce rządu, który buduje Konfederacja. Nie dlatego, że nienawidzę czy nie lubię - tylko wiem, jak dzisiaj należy rozwiązać problemy i że to rozwiązanie jest w innych miejscach – mówił też Hołownia, który przekonywał, że dobrze współpracuje mu się w prezydium Sejmu z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji.