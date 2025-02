Wicepremier odpowiada byłemu ministrowi: To po prostu ohydne

Na uwagę, że zarzut dotyczył tego, że dzieci były na korytarzu, a na sali byli politycy, wicepremier odparł, że w czasie kampanii wyborczych Czarnek przyjeżdża na różne uroczystości. - Jak państwo idą do przedszkola, to dzieci w którymś momencie wchodzą z korytarza na scenę, żeby zaprezentować swój występ. To jest chyba normalne - zaznaczył. Pytał też, kto pozwolił na nagranie fragmentu, który trafił do internetu i czy rodzice wyrazili zgodę na udostępnienie wizerunku swoich dzieci. - To jest po prostu ohydne. Nieuszanowanie dzieci, rodziców, jeszcze atak (...) na żołnierzy Wojska Polskiego, którym ja pojechałem tam podziękować za to, że to zrobili - kontynuował. Stwierdził też, że został zaproszony na otwarcie do przedszkola przez rodziców, dyrekcję i nauczycieli, którzy „byli naprawdę autentycznie wzruszeni”.

Dopytywany o sytuację, w której dzieci nie zmieściły się w sali, Kosiniak-Kamysz odpowiedział prowadzącemu: - Myśli pan, że minister obrony ustala, gdzie dzieci mają stać?

Wicepremier oświadczył też, że organizatorzy chcieli, by to on i Kierwiński przecięli wstęgę. - A ja mówię: nie, dzieci są bohaterami, dzieci przecinają wstęgę. A zobaczcie na zdjęcia pana Czarnka, jak był ministrem edukacji. Kto przecinał wstęgi wtedy? Oni wszyscy pierwsi - powiedział.

Ustawa o wychowaniu patriotycznym. Kosiniak-Kamysz mówi, że Platforma blokuje projekt PSL

W rozmowie z Polsat News lider PSL był też pytany o ustawę o wychowaniu patriotycznym, przygotowaną w sierpniu przez jego partię. Odparł, że projekt utknął w Sejmie. - Nie rozumiem, dlaczego. Monitujemy w tej sprawie na komisji edukacji, ale jej szefowa, była minister Krystyna Szumilas, nie jest zainteresowana, żeby tę ustawę jakoś pilnie przedstawić - dodał.