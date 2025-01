Polski pomnik w Berlinie. Czy jest szansa, że powstanie w najbliższym czasie?

W miejscu dawnej Opery Krolla tyle miejsca nie ma. Taki teren zwolnił się jednak w pobliżu ruin dworca Anhalter Bahnhof. W rejonie tym miało powstać wielkie muzeum emigracji (Exilmuseum), z którego to projektu zrezygnowano ze względu na koszty. To miejsce proponowano początkowo jako miejsce upamiętnienia polskich ofiar wojny, więc można obecnie do tego wrócić.

Czy Niemcy znajdą pieniądze na Dom Niemiecko-Polski?

Istnieją jednak poważne obawy, że kłopoty budżetowe doprowadzić mogą także do skreślenia projektu DN-P. Koszt całego przedsięwzięcia ocenia się obecnie na co najmniej 80 mln euro plus prawie 6 mln miesięcznie na bieżącą działalność.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Bundestagu. Miał się zająć tą sprawą w grudniu ubiegłego roku, lecz po upadku rządu Scholza debata na ten temat została odłożona. Sprawą zajmie się więc nowy parlament wyłoniony w lutowych wyborach. Wszystko wskazuje na to, że CDU/CSU będzie miała w nim większość, a kanclerzem zostanie Friedrich Merz.

W niedawnym wystąpieniu opowiedział się za podpisaniem nowego traktatu polsko-niemieckiego. Miałby to być traktat przyjaźni, który, jak się wyraził, podniósłby stosunki dwustronne na nowy poziom. – Kierowany przeze mnie rząd już pierwszego dnia skończy z milczeniem pomiędzy Berlinem a Warszawą – zapewnił.

– Należy mieć nadzieję, że te słowa prawdopodobnego kanclerza stworzą polityczną atmosferę sprzyjającą realizacji całego projektu DP-N – mówi anonimowo „Rzeczpospolitej” rozmówca z kręgu niemieckiego MSZ.