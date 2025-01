Wiceszef PO o wyborach prezydenckich. Wspomina Aleksandra Kwaśniewskiego

Cezary Tomczyk wspomina Aleksandra Kwaśniewskiego i jego wygraną w I turze

Wiceszef PO zwrócił uwagę, że na niektóre zmiany nie trzeba czekać do wyborów prezydenckich. W tym kontekście wskazał propozycję Rafała Trzaskowskiego, by ograniczyć wypłatę 800plus dla Ukraińców w Polsce, którą podjął rząd. Tomczyk podkreślił, że jest to propozycja „słuszna” i „zdroworozsądkowa” i że może być przyjęta nawet przy sprzeciwie Lewicy, co sugeruje, że KO liczy na poparcie jej przez opozycję (PiS i Konfederację).



- Prezydent może być taką osobą, która jest w stanie wybrać to co najlepsze z różnych stron politycznego świata. Takim prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Moje środowisko może się z nim różnić, ale to był prezydent, który w I turze wygrał, jako jedyny prezydent w historii III RP – przypomniał Tomczyk.



- Jestem przekonany, że Trzaskowski Polskę i Polaków zjednoczy – dodał.



- Wybory prezydenckie są wyborami, w których wybieramy tego jednego. Na końcu będzie to plebiscyt, w którym wybieramy między Rafałem Trzaskowskim, na to liczę i prawdopodobnie Karolem Nawrockim, kandydatem PiS-u – dodał.