Sankcje wobec Rosji przedłużone. UE spiera się o rosyjskie aktywa

Niebezpieczna flota cieni na Bałtyku

To zresztą jest istotny element dyskusji o osłabianiu Rosji: jak ograniczyć proces omijania sankcji? Jednym ze sposobów jest walka z tzw. flotą cieni, czyli statkami dostarczającymi ropę rosyjską zamówioną powyżej międzynarodowego limitu cenowego.

Państwa bałtyckie i nordyckie są szczególnie zainteresowane uderzeniem we flotę cieni nie tylko dlatego, że chcą osłabić Rosję gospodarczo. – Flota cieni służy obchodzeniu limitu cenowego, ale nie tylko. Stwarza też wielkie ryzyko ekologiczne dla nas na Bałtyku (bo zwykle są to statki w bardzo złym stanie technicznym – red.). I stanowią też ryzyko dla infrastruktury – powiedziała Elina Valtonen, minister spraw zagranicznych Finlandii, odnosząc się do regularnych aktów sabotażu podmorskiej infrastruktury łączącej państwa nordyckie i bałtyckie.

Państwa nordyckie i bałtyckie wiążą duże nadzieje z polską prezydencją i zapowiedzianym 16. pakietem sankcji przeciw Rosji. Chciałyby, żeby – poza zaostrzeniem restrykcji wobec floty cieni – obejmował on też energię, czyli LNG i produkty ropopochodne.

Jednak każde nowe sankcje wymagają jednomyślności, o co jest coraz trudniej. Dlatego Komisja Europejska, w porozumieniu z Polską, prawdopodobnie zaproponuje restrykcje w postaci ceł, np. na produkty rolno-spożywcze i nawozy azotowe. Do nałożenia ceł wymagane jest poparcie kwalifikowanej większości.

Spór w Unii Europejskiej o rosyjskie aktywa

Istotnym elementem sporów w UE pozostaje kwestia zamrożonych aktywów finansowych, głównie Banku Rosji. Zapadła zgoda, żeby odsetki od tych aktywów, unieruchomionych na rachunkach mającej siedzibę w Belgii międzynarodowej izby rozliczeniowej Euroclear, szły na pomoc dla Ukrainy, również wojskową.