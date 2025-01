3 tysiące policjantów było gotowych szturmować rezydencję prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola

W środę rano do prezydenckiej rezydencji skierowano 3 tysiące funkcjonariuszy policji, którzy mieli dokonać aresztowania i – w razie potrzeby – siłą złamać opór prezydenckiej ochrony. Yoon Suk-yeol poinformował, że oddał się w ręce funkcjonariuszy, aby uniknąć rozlewu krwi. Jednocześnie zaznaczył, że postępowanie przeciwko niemu jest nielegalne. Wcześniej prawnicy Yoona przekonywali, że nielegalny jest wydany w jego sprawie nakaz aresztowania – powodem ma być to, że wydał go niewłaściwy sąd.



Zanim prezydent podjął decyzję o oddaniu się w ręce funkcjonariuszy przed jego rezydencję zajechały liczne policyjne furgonetki. Funkcjonariusze, którzy mieli wziąć udział w aresztowaniu, byli wyposażeni w drabiny i nożyce do cięcia drutu kolczastego, co wskazywało, iż są gotowi na szturmowanie prezydenckiej rezydencji. W pobliżu rezydencji miało dojść do przepychanek między policją a zwolennikami Yoona.



Yoon jest pierwszym w historii Korei Południowej urzędującym prezydentem wobec którego wydano nakaz aresztowania i pierwszym prezydentem, sprawującym urząd, który został aresztowany.



Po oddaniu się w ręce funkcjonariuszy CIO Yoon został wywieziony z prezydenckiej rezydencji i przewieziony do siedziby Biura dochodzeń w sprawie korupcji dla urzędników wysokiego szczebla. Śledczy mają teraz 48 godzin na przesłuchanie urzędującego prezydenta – po tym czasie będzie musiał on być zwolniony, chyba że śledczy wystąpią do sądu o przedłużenie aresztu (maksymalnie może trwać 20 dni).