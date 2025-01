Ze światem sztuk walki kojarzą się raczej prawicowe poglądy i takie właśnie deklaruje Murański. – Jestem człowiekiem o poglądach konserwatywnych w świecie idei, jednak w sferze gospodarczej stoję po drugiej stronie niż Sławomir Mentzen czy Ryszard Petru – mówi.

Jego potencjalnej kandydaturze może przeszkodzić jednak fakt, że w świecie freak fightów uchodzi on za osobę polaryzującą. Kontrowersje budzą też same freak fighty. – Zaapelowałbym do stacji telewizyjnych, rodziców i szkół, żeby chronić dzieci przed tą szerzącą się patologią – mówił pod koniec października premier Donald Tusk. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek dodawał zaś, „że na wydarzeniach tego typu dochodzi do „nękania, poniżania ludzi, do pochwalania działalności przestępczej”.

Zdaniem specjalisty od nowych mediów, choć Murański jest osobą rozpoznawalną, jego kandydatura jest oceniana jako niepoważna

Czy kandydowanie Murańskiego można więc uznać za coś więcej niż ciekawostkę? – Pod względem zasięgów w internecie może mieć on powody do satysfakcji – mówi specjalista od mediów społecznościowych Michał Fedorowicz, szef europejskiego kolektywu analitycznego Res Futura. – Gorzej się sprawy mają, jeśli spojrzymy, co to za zasięgi – dodaje.

Przytacza dane, z których wynika, że aż 82 proc. osób komentujących start Murańskiego wyraża sprzeciw wobec jego kandydatury, twierdząc m.in., że jego przeszłość we freak fightach jest nieodpowiednia dla poważnej polityki, a pozytywnie ocenia ją tylko 10 proc. Kolejne 8 proc. ma mieszane odczucia, traktując kandydaturę jak ciekawostkę.