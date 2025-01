Zwrot w sprawie edukacji zdrowotnej. Wicepremier uspokaja protestujących

Kosiniak-Kamysz zapewniał w Szczecinie, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce, by o wychowaniu dziecka decydowali - zgodnie z konstytucją - jego rodzice. Ocenił jednocześnie, że edukacja na temat zdrowia jest potrzebna, ale musi być pozbawiona ideologii.

Po godz. 17:00 do deklaracji Kosiniaka-Kamysza w mediach społecznościowych odniosła się minister edukacji. „Ktoś znów pomylił MON z MEN jak czytam” - napisała Barbara Nowacka w serwisie X.

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Co to za przedmiot?

Przedmiot o nazwie edukacja zdrowotna ma pojawić się w szkołach od roku szkolnego 2025/2026, ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie, miał być – w przeciwieństwie do WDŻ – przedmiotem obowiązkowym. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, który wprowadza nowy przedmiot, trafił do konsultacji w połowie listopada. Według projektu MEN, edukacja zdrowotna ma dotyczyć m.in. tego, czym są ruchy antyszczepionkowe i jak rozpoznać dezinformację o szczepieniach. Uczniowie mają też dowiedzieć się o metodach antykoncepcji, różnicach między naprotechnologią a in vitro oraz zagrożeniach związanych z różnymi aspektami seksualności. Na lekcjach poruszane byłyby też zagadnienia takie jak profilaktyka infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową czy uwarunkowania dotyczące terminacji ciąży.

KEP krytycznie o przedmiocie edukacja zdrowotna

Konferencja Episkopatu Polski oceniła, że przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedmiot edukacja zdrowotna jest sprzeczny z konstytucją. „Pomimo niektórych słusznych tematów, jak choćby potencjalne zagrożenia w internecie czy udostępnianie wizerunku dzieci, nie można zaakceptować deprawujących zapisów dotyczących edukacji seksualnej” – wskazali biskupi zaznaczając, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a „wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. „Wychowanie seksualne zgodnie z konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa” - podkreślili.