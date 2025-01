Tymczasem opozycja zarzuca Donaldowi Tuskowi, że ten nie zdecydował się na organizację szczytu Rady Europejskiej w Warszawie w czasie polskiej prezydencji (taki szczyt odbędzie się w Brukseli), ponieważ zgodnie z ustawą kompetencyjną przyjętą latem 2023 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, w czasie prezydencji udział w spotkaniach Rady Europejskiej bierze prezydent, co oznacza, że - w związku z precedencją - to on byłby gospodarzem takiego szczytu i on by mu przewodził. Politycy PiS, w związku z rezygnacją Tuska z organizacji szczytu RE w Warszawie zarzucają premierowi małostkowość.



Sondaż: 67 proc. ankietowanych w wieku do 24 lat wierzy we współpracę rządu, prezydenta i opozycji przy prezydencji w UE

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - możliwa jest współpraca rządu, prezydenta i opozycji w działaniach związanych z polską prezydencją w Unii Europejskiej.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 44,2 proc. badanych.



Odpowiedzi „nie” udzieliło 39,5 proc. respondentów.