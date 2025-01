Donald Trump usłyszał wyrok. Jest winny, ale nie zostanie ukarany

Sześciotygodniowy proces rozgrywał się w ubiegłym roku w tle kampanii Trumpa na rzecz odzyskania Białego Domu. Wyrok ten stanowi punkt kulminacyjny pierwszej w historii sprawy karnej wszczętej przeciwko prezydentowi USA, obecnemu lub byłemu, a Donald Trump staje się pierwszym prezydentem USA, który obejmie urząd z wyrokiem skazującym.



Trump komentuje wyrok: Polityczne polowanie na czarownice

Prezydent-elekt USA Donald Trump powiedział podczas ogłaszania wyroku w piątek za skazanie go za przestępstwo wynikające z łapówki zapłaconej gwieździe porno, że sprawa była „strasznym doświadczeniem”. Rozprawa, zaledwie kilka dni przed jego inauguracją 20 stycznia, zamknie sprawę, która przez pewien czas zagrażała próbie odzyskania przez niego Białego Domu. Sędzia Juan Merchan, który nadzorował sześciotygodniowy proces, wcześniej zasygnalizował, że nie planuje wysłać Trumpa do więzienia ani nałożyć na niego grzywny.

Łącząc się wirtualnie z sądem z Florydy, Trump oświadczył, że jest niewinny.

- Jestem całkowicie niewinny, nie zrobiłem nic złego. To było polityczne polowanie na czarownice — powiedział. - Zrobiono to, aby zniszczyć moją reputację, abym przegrał wybory, a to oczywiście nie zadziałało.



Donald Trump zapowiedział apelację.