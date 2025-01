Mocne słowa Bosaka do posła KO. „Sprostytuowane autorytety”

Tak doprowadziliście autorytet prawników do upadku, że niedługo będą się z was śmiać – powiedział wicemarszałek Krzysztof Bosak (Konfederacja), zwracając się podczas dyskusji o decyzji PKW ws. PiS na antenie Polsat News do posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego.