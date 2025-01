Austria szuka premiera. Czy będzie nim szef skrajnie prawicowej Partii Wolności?

Kanclerz Austrii Karl Nehammer w sobotę ogłosił, że odchodzi ze stanowiska. Wcześniej prowadził trójstronne, a następnie dwupartyjne rozmowy, których celem było utworzenie centrowej koalicji. Miałaby ona nie dopuścić do rządów eurosceptycznej, przyjaznej Rosji FPO, która zwyciężyła we wrześniowych wyborach parlamentarnych, otrzymując około 29 proc. głosów.

Christian Stocker nowym szefem Konserwatywnej Partii Ludowej w Austrii

Portal BBC podaje, że Konserwatywna Partia Ludowa (OVP) przyjęła dymisję Nehammera i mianowała swoim nowym przywódcą sekretarza generalnego Christiana Stockera. Stocker od dawna powtarza stanowisko Nehammera, że ​​OVP nie będzie rządzić z liderem FPO Herbertem Kicklem, ale stwierdził w niedzielę, że wszystko się zmieniło.

– Spodziewam się, że lider partii, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma zadanie utworzenia przyszłego rządu. Jeśli zostaniemy zaproszeni do rozmów (koalicyjnych), przyjmiemy to zaproszenie – powiedział Stocker. – Nie chodzi zatem o Herberta Kickla czy o mnie, ale o to, że ten kraj potrzebuje teraz stabilnego rządu – dodał.

OVP jest jedyną partią parlamentarną, która nie wykluczyła wprost koalicji z FPO. Oba ugrupowania miałyby razem większość w parlamencie.