Giorgia Meloni odwiedziła Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. Premier Włoch jak Milei, Orbán i Trudeau

Agencja Reutera zaznacza, że Giorgia Meloni jest uważana za potencjalną sojuszniczkę Trumpa w Europie, biorąc pod uwagę jej konserwatywne poglądy i stabilną pozycję jej prawicowej koalicji we Włoszech. „Nawiązała również bliskie relacje z miliarderem Elonem Muskiem, bliskim współpracownikiem Trumpa, który wydał ponad ćwierć miliarda dolarów, by pomóc mu wygrać wybory” - pisze agencja.

Trump o Meloni: Fantastyczna kobieta

- To bardzo ekscytujące. Jestem tu z fantastyczną kobietą, premier Włoch. Ona naprawdę zawojowała Europę szturmem - powiedział Trump, przedstawiając zebranym w Mar-a-Lago szefową włoskiego rządu. Następnie prezydent-elekt USA i premier Włoch obejrzeli film dokumentalny, stawiający pod znakiem zapytania zasadność postępowania wymiaru sprawiedliwości wobec Johna Eastmana, byłego prawnika Trumpa, który odgrywał kluczową rolę w wysiłkach polityka republikanów na rzecz podważenia wyników wyborów prezydenckich z 2020 r., w których Trump przegrał z Bidenem.

Giorgia Meloni to kolejny polityk sprawujący władzę, który spotyka się z Donaldem Trumpem przed jego inauguracją, która odbędzie się 20 stycznia. Wcześniej w rezydencji miliardera na Florydzie byli prezydent Argentyny Javier Milei, premier Węgier Viktor Orbán i szef kanadyjskiego rządu Justin Trudeau.

Według Reutera, obecnie największe wyzwanie dla Meloni stanowi sprawa dziennikarki Cecilii Sali, która 19 grudnia została aresztowana w Iranie. Do zatrzymania reporterki doszło kilka dni po tym, jak na lotnisku we Włoszech zatrzymany został irański przedsiębiorca Mohammad Abedini. O zatrzymanie wnioskowały Stany Zjednoczone, według których biznesmen miał dostarczyć części do dronów, które według Waszyngtonu zostały wykorzystane do ataku w Jordanii, w którym w 2023 r zginęło trzech amerykańskich żołnierzy. Iran zaprzeczał, by miał coś wspólnego z tym atakiem. W związku z zatrzymaniem Abediniego w piątek MSZ Iranu wezwało ambasadora Włoch.