Czas walczyć z próbą dezinformacji i wpływaniem na wybory w państwach UE z zewnątrz

Również priorytet związany z odpornością na dezinformację i wrogie działania w cyberprzestrzeni nie może pozostać jedynie pustym hasłem. W czasie polskiej prezydencji w kilku krajach – w tym w Polsce – odbędą się wybory. Rumuni będą ponownie wybierać swojego prezydenta po tym, jak kampania wyborcza w sieci została zhakowana zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz. I znów – tu nie ma czasu na dywagacje czy pisanie wieloletnich planów. Ale już dziś trzeba się zastanowić, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak na bieżąco monitorować aktywność różnych podmiotów w czasie kampanii, by nie było tak jak w 2016 roku w USA czy w 2024 roku w Rumunii, gdy post factum okazało się, że po raz pierwszy wykorzystano jakąś platformę społecznościową do wielkiej akcji dezinformacyjnej. W sytuacji gdy co kilka tygodni do użytku oddawana jest nowa generacja sztucznej inteligencji, możliwości ingerencji w debatę publiczną – nawet w krajach, w których nie będzie wyborów – wydają się ogromne. I tu znów trzeba przestać powtarzać frazesy, ale zaproponować konkretne rozwiązania. Muszą one być oparte na zaufaniu, a nie być próbą tłumienia innych opinii czy zwalczania politycznych przeciwników.

Mniej barier w gospodarce, więcej konkurencyjności

Dobrze też, że w priorytetach polskiej prezydencji nie zabrakło kwestii konkurencyjności i bezpieczeństwa przedsiębiorczości. Potęga Unii wzięła się z europejskiego cudu gospodarczego, który nie powinien stać się czasem przeszłym dokonanym.

Bez bezpiecznej, tańszej i mniej emisyjnej energii europejska gospodarka nie będzie konkurencyjna, podobnie jak bez pilnowania zasad konkurencyjności, wyważenia między regulacjami dbającymi o standardy a likwidacją zbędnych barier. Rewolucją – a zarazem krokiem w dobrym kierunku – byłoby zmniejszenie liczby regulacji, a nie wyłącznie dokładanie nowych.

Wykorzystanie prezydencji to polska racja stanu

Ale i do samej prezydencji warto podejść realistycznie. To nie jest tak, że z mocy kalendarza nagle Polska będzie ważna, a potem za pół roku przestanie. Prezydencja to raczej narzędzie, które właściwie wykorzystane posłuży trwałemu zwiększeniu roli Polski w regionie, ale i w całej Unii. Rola ta rośnie sukcesywnie od pełnoskalowej agresji na Ukrainę, która miała miejsce za poprzednich rządów i została jeszcze skuteczniej podjęta przez takich liderów, jak Donald Tusk czy Radosław Sikorski. Ale stawką jest coś więcej niż sukces tego czy innego rządu. Właściwe wykorzystanie tego czasu powinno iść w sukurs racji stanu, a nie być sposobem na ugranie paru punktów przez partię rządzącą.