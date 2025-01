- Jeżeli w tej chwili minister finansów zadziała inaczej, to będzie materiał na zarzuty karne, oczywiście pewnie nie teraz, tylko po zmianie władzy. Więc minister finansów jest w dość trudnej sytuacji – dodał.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu „uchwała PKW jest wprost prawdopodobnie sprzeczna z oczekiwaniami premiera i z uchwałą, którą przyjął sobie rząd”. - To pokazuje, w jakim państwie już w tej chwili żyjemy – politycy, którzy pełnią najważniejsze urzędy państwowe, muszą zastanawiać się, czy jeżeli zrobią to, czego oczekuje premier, to czy nie będą musieli wyjeżdżać z kraju, jak ich premier straci władzę - stwierdził.

Czytaj więcej Opinie Prawne Zbigniew Kmieciak: Uchwała PKW to przykład wyjątkowej nieudolności Nietrudno było przewidzieć, że uchwała PKW w przyjętym kształcie pogłębi chaos prawny i utrudni rozwiązanie sporu co do legitymacji orzeczniczej tzw. neosędziów - pisze prof. Zbigniew Kmieciak z Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia NSA w stanie spoczynku.

Bosak krytykuje brak równości w finansowaniu partii

Lider Konfederacji zasugerował, że wszystkie partie powinny dostawać takie same środki finansowe. - Reguły gry w polityce powinny być równe dla wszystkich partii. Nie tylko uważam, że każda partia powinna dostawać te pieniądze i ewentualnie nie powinno być mechanizmu odbierania subwencji, tylko co najwyżej powinien być mechanizm zwrotu pieniędzy nieprawidłowo wydanych – powiedział.



– Jeśli reguły gry mają być równe, to powinno być wprost odwrotnie – ci więksi powinni dostawać mniej, dlatego że oni więcej dostają na biura poselskie, a jeżeli jakaś partia rządzi, to ma do dyspozycji jeszcze całą machinę administracji rządowej – dodał.