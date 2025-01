Jo'aw Galant zarzuca Beniaminowi Netanjahu, że ten naraża na szwank bezpieczeństwo Izraela. Chodzi o ultraortodoksyjnych Żydów

Galant zarzucił następnie Netanjahu i Izraelowi Kacowi, obecnemu ministrowi obrony, narażanie bezpieczeństwa kraju poprzez wspieranie ustawy, która potwierdzi wyłączenie większości ortodoksyjnych Żydów w wieku poborowym ze służby w izraelskiej armii.



Były minister obrony dodał, że został odwołany ze stanowiska ponieważ sprzeciwiał się takiemu ruchowi. Jak dodał pobór ultraortodoksyjnych Żydów jest niezbędny z przyczyn militarnych.



60 tys. Tylu ultraortodoksyjnych Żydów mogłoby zostać powołanych do izraelskiej armii

Galant skrytykował też działania Netanjahu zmierzające do ograniczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości, które – jego zdaniem – stanowią „oczywiste zagrożenie” dla państwa.



Były minister obrony skrytykował też rząd Netanjahu za to, iż nadal nie udało mu się uwolnić zakładników wziętych do niewoli przez Hamas w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Galant dodał, że Izrael nie odniesie zwycięstwa, dopóki wszyscy zakładnicy nie odzyskają wolności.



Jak pisze „Times of Israel” rząd Netanjahu zamierza objąć poborem tylko część ultraortodoksyjnych Żydów, ustępując przed żądaniami tej społeczności. Kac popiera pobór połowy ultraortodoksyjnych Żydów w wieku poborowym. Z kolei minister finansów Bezalel Smotrich mówił w środę, że w ciągu dwóch lat do armii trafi ok. 10 tys. ultraortodoksyjnych Żydów – tymczasem liczba potencjalnych poborowych w tej społeczności to ok. 60 tysięcy.